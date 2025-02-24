В "Синаре" не ждут последствий от санкций ЕС для работы банка

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Санкции Евросоюза против банка "Синара", не влияют на его работу, сообщила кредитная организация.

"Все сервисы, карты, приложения и банкоматы, отделения банка "Синара" работают в обычном режиме. Клиентам банка в полном объеме доступны их денежные средства и ценные бумаги на брокерских счетах. Банк гарантирует их сохранность и защиту", - отмечается в сообщении.

Переводы внутри банка и по территории России между другими российскими банками осуществляются в обычном режиме.

Банк "Синара" и 12 других российских банков с 17 марта будут отключены от SWIFT.