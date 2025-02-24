Лондон добавил в санкционные списки против РФ 40 танкеров из "теневого флота"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Британские власти в рамках нового пакета санкций в отношении России приняли решение ввести ограничения против 40 судов, которые Лондон относит к "теневому флоту" для перевозки нефти, говорится в заявлении МИД Британии.

"Санкции включают перечень еще 40 судов "теневого флота", перевозящих российскую нефть", - отмечается в документе.

Тем самым, резюмировали в МИД, общее число танкеров, оказавшихся в санкционных списках Британии, составило 133 - "больше, чем в любой иной стране в Европе".