Великобритания ввела санкции в отношении автодилера "Авилон" и его экс-главы

Под санкции также попал владелец "Автодома"

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Автодилерская группа "Авилон" и ее бывший президент Андрей Павлович, а также бенефициар дилерской группы "Автодом" Андрей Ольховский подпали под санкции Великобритании, сообщается на сайте британского правительства.

Основанием для включения Павловича в санкционный список указана его аффилированность с компанией стратегически важного для РФ транспортного сектора.

Указывается, что ранее Павлович был президентом дилерской группы "Авилон", а сейчас является гендиректором ООО "Арт-Финанс". На эту компанию приобретались российские производственные активы Hyundai и Volkswagen в Петербурге и Калуге соответственно, на базе которых была сформирована автомобильная группа AGR.

Согласно ЕГРЮЛ, контролируемая Павловичем компания в середине января текущего года была переименована из ООО "Арт-Финанс" в ООО "АГР-Холдинг". Она является головной компанией группы AGR, объединяя ряд ранее консолидированных активов.

Под санкции Великобритании также подпал Андрей Ольховский – бенефициар дилерской группы "Автодом", которая весной 2023 года приобрела российские активы Mercedes, включая автозавод в Подмосковье. Согласно последней опубликованной отчетности АО "Автодом", Ольховский контролировал эту компанию через принадлежащее ему АО "Бридж Кэпитал".