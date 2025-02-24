Поиск

Великобритания ввела санкции в отношении автодилера "Авилон" и его экс-главы

Под санкции также попал владелец "Автодома"

Великобритания ввела санкции в отношении автодилера "Авилон" и его экс-главы
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Автодилерская группа "Авилон" и ее бывший президент Андрей Павлович, а также бенефициар дилерской группы "Автодом" Андрей Ольховский подпали под санкции Великобритании, сообщается на сайте британского правительства.

Основанием для включения Павловича в санкционный список указана его аффилированность с компанией стратегически важного для РФ транспортного сектора.

Указывается, что ранее Павлович был президентом дилерской группы "Авилон", а сейчас является гендиректором ООО "Арт-Финанс". На эту компанию приобретались российские производственные активы Hyundai и Volkswagen в Петербурге и Калуге соответственно, на базе которых была сформирована автомобильная группа AGR.

Согласно ЕГРЮЛ, контролируемая Павловичем компания в середине января текущего года была переименована из ООО "Арт-Финанс" в ООО "АГР-Холдинг". Она является головной компанией группы AGR, объединяя ряд ранее консолидированных активов.

Под санкции Великобритании также подпал Андрей Ольховский – бенефициар дилерской группы "Автодом", которая весной 2023 года приобрела российские активы Mercedes, включая автозавод в Подмосковье. Согласно последней опубликованной отчетности АО "Автодом", Ольховский контролировал эту компанию через принадлежащее ему АО "Бридж Кэпитал".

Авилон ООО "Арт-Финанс" ООО "АГР-Холдинг" Автодом Андрей Павлович Андрей Ольховский Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Каллас отметила отсутствие в ЕС консенсуса по конфискации замороженных активов России

Каллас отметила отсутствие в ЕС консенсуса по конфискации замороженных активов России

Великобритания ввела санкции против УК "Сибантрацит" и группы "Русская энергия"

Евросоюз намерен интегрировать энергорынки Молдавии и Украины к 2027 году

"Ак барс", "Уралсиб", "Точка" и "Синара" с 17 марта будут отключены от SWIFT

"Ак барс", "Уралсиб", "Точка" и "Синара" с 17 марта будут отключены от SWIFT

Под санкции ЕС подпали руководители "ОАК", "Алмаз-Антея" и "Туламашзавода"

ЕС вводит усиленные ограничения на поставку 53 компаниям товаров двойного назначения

ЕС решил дополнить экспортные ограничения, касающиеся нефтегазовых проектов РФ

ЕС решил дополнить экспортные ограничения, касающиеся нефтегазовых проектов РФ

Подкомиссия по устойчивости экономики скоро рассмотрит отрасль удобрений и рыболовство

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5906 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне42 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });