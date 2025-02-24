Великобритания ввела санкции против основателя "Отэко" Мишеля Литвака

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Основатель группы "ОТЭКО" Мишель Литвак включен в санкционный список Великобритании, сообщается на сайте правительства этой страны.

По мнению властей Великобритании, основанием для включения Литвака в санкционный список является владение или контроль над компанией "ОТЭКО" и получение выгоды от компании, которая ведет бизнес в стратегическом для РФ транспортном секторе.

Группа "ОТЭКО" - крупнейший частный инвестор в портовую инфраструктуру на юге России, развивающий стивидорный бизнес в порту Тамань.