Терминал навалочных грузов "ОТЭКО" в порту Тамань начал отгрузку железорудного сырья

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Группа "ОТЭКО" (крупнейший инвестор инфраструктуры морского порта Тамань) начала переваливать железорудное сырье - железорудные окатыши и железорудный концентрат на своем терминале навалочных грузов, сообщила пресс-служба группы.

Как уточнили "Интерфаксу" в компании, первое судно Panamax с продукцией было отгружено в конце июля.

В настоящее время в адрес терминала отгружено более 600 тысяч тонн железорудного сырья с дальнейшей погрузкой на суда класса Panamax и Capesize. Конечным пунктом назначения отгружаемой руды является Китайская Народная Республика (КНР). До конца текущего года "ОТЭКО" планирует перевалить около 3,5 млн тонн железорудного сырья, за счет чего увеличится общий грузооборот терминала.

"Потребность в железорудном сырье в Азии стремительно растет - на этом фоне металлургическая промышленность Китая сталкивается с проблемой дефицита высокосортных железных руд с высоким содержанием железа. Именно поэтому мы вовремя заходим в эту нишу: терминал в Тамани может обеспечить поставку сырья в КНР крупными партиями судами класса Capesize, обработка которых - основная специализация нашего терминала в Тамани", - сообщил коммерческий директор по навалочным грузам "ОТЭКО" Инал Чкадуа.

Компания отмечает, что расширение видов принимаемых грузов не приведет к сокращению объемов перевалки угля, который остается ключевым экспортным грузом для Тамани.

В конце августа ожидается отгрузка в адрес терминала первой партии минеральных удобрений объемом более 50 тыс. тонн. В начале сентября этот груз будет отправлен в страны Юго-Восточной Азии.

В ближайшее время на терминале завершится строительство склада минудобрений мощностью единовременного хранения 300 тыс. тонн. Это позволит переваливать до 5 млн тонн удобрений в год.

"ОТЭКО" - крупнейший частный инвестор в портовую инфраструктуру на юге России, развивающий стивидорный бизнес по нескольким направлениям: перевалка навалочных грузов, зерновых культур, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также нефтепродуктов и СУГ. Терминал по перевалке навалочных грузов имеет проектную мощность 70 млн тонн в год, в том числе 50 млн тонн угля.

В настоящее время "ОТЭКО" реализует комплексную программу модернизации, в том числе осуществляет проекты создания терминала по перевалке навалочных грузов, портово-индустриального парка.