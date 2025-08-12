Поиск

Терминал навалочных грузов "ОТЭКО" в порту Тамань начал отгрузку железорудного сырья

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Группа "ОТЭКО" (крупнейший инвестор инфраструктуры морского порта Тамань) начала переваливать железорудное сырье - железорудные окатыши и железорудный концентрат на своем терминале навалочных грузов, сообщила пресс-служба группы.

Как уточнили "Интерфаксу" в компании, первое судно Panamax с продукцией было отгружено в конце июля.

В настоящее время в адрес терминала отгружено более 600 тысяч тонн железорудного сырья с дальнейшей погрузкой на суда класса Panamax и Capesize. Конечным пунктом назначения отгружаемой руды является Китайская Народная Республика (КНР). До конца текущего года "ОТЭКО" планирует перевалить около 3,5 млн тонн железорудного сырья, за счет чего увеличится общий грузооборот терминала.

"Потребность в железорудном сырье в Азии стремительно растет - на этом фоне металлургическая промышленность Китая сталкивается с проблемой дефицита высокосортных железных руд с высоким содержанием железа. Именно поэтому мы вовремя заходим в эту нишу: терминал в Тамани может обеспечить поставку сырья в КНР крупными партиями судами класса Capesize, обработка которых - основная специализация нашего терминала в Тамани", - сообщил коммерческий директор по навалочным грузам "ОТЭКО" Инал Чкадуа.

Компания отмечает, что расширение видов принимаемых грузов не приведет к сокращению объемов перевалки угля, который остается ключевым экспортным грузом для Тамани.

В конце августа ожидается отгрузка в адрес терминала первой партии минеральных удобрений объемом более 50 тыс. тонн. В начале сентября этот груз будет отправлен в страны Юго-Восточной Азии.

В ближайшее время на терминале завершится строительство склада минудобрений мощностью единовременного хранения 300 тыс. тонн. Это позволит переваливать до 5 млн тонн удобрений в год.

"ОТЭКО" - крупнейший частный инвестор в портовую инфраструктуру на юге России, развивающий стивидорный бизнес по нескольким направлениям: перевалка навалочных грузов, зерновых культур, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также нефтепродуктов и СУГ. Терминал по перевалке навалочных грузов имеет проектную мощность 70 млн тонн в год, в том числе 50 млн тонн угля.

В настоящее время "ОТЭКО" реализует комплексную программу модернизации, в том числе осуществляет проекты создания терминала по перевалке навалочных грузов, портово-индустриального парка.

Китай Тамань Panamax ОТЭКО Инал Чкадуа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Высокий сезон на рынке недвижимости не состоялся из-за дорогой ипотеки

"Яндекс" ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси

"Яндекс" ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси

Трамп выдвинет главного экономиста Heritage Энтони на пост главы Бюро статистики BLS

Крупнейший производитель лития в мире провел перестановки в топ-менеджменте

Крупнейший производитель лития в мире провел перестановки в топ-менеджменте

Сальдо торгового баланса РФ в I полугодии снизилось на 18,4%, до $63,9 млрд

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

VK Tech в I полугодии нарастил выручку в 1,5 раза, скорректированную EBITDA – в 2,7 раза

Глава Intel провел "искреннюю и конструктивную" встречу с Трампом

Нефть Brent подорожала до $66,96 за баррель

Нефть Brent подорожала до $66,96 за баррель

Уолл-стрит закрылась в минусе в ожидании данных об инфляции

Уолл-стрит закрылась в минусе в ожидании данных об инфляции
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6944 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });