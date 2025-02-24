Великобритания ввела санкции против УК "Сибантрацит" и группы "Русская энергия"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - УК "Сибантрацит" и группа "Русская энергия" попали под санкции Великобритании, сообщает сайт правительства страны.

ГК "Русская энергия" объединяет активы по добыче и обогащению коксующегося угля. В периметр группы входит, в частности, "Воркутауголь" - одно из крупнейших угледобывающих предприятий полного цикла в России.

По данным ЕГРЮЛ, с середины 2024 года 85% ООО "Группа "Русская энергия" принадлежит московскому АО "Антрацит" (его бенефициар не раскрывается). Ранее этим пакетом владел Роман Троценко, который 24 февраля также был включен в санкционный список Великобритании.

Осенью 2023 года Минфин США включил ГК "Русская энергия" в SDN List.

Также под санкции Лондона попал Александр Орехов, в конце 2023 года купивший у Троценко ООО "Карбон". Этому ООО принадлежит, в частности, 70% группы "Арктик энерджи", владеющей компанией "Северная звезда" (недропользователь Сырадасайского угольного месторождения на Таймыре).

УК "Сибантрацит" управляет активами одноименной группы, которая производит и экспортирует высококачественный антрацит (Ultra High Grade, UHG) и другие металлургические угли. В состав группы входят разрезы и углеобогатительные предприятия в Новосибирской и Кемеровской областях.

УК "Сибантрацит" и добывающие активы группы в 2024 году были добавлены в SDN List.