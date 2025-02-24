Под британские санкции попал президент "ЭР-Телеком Холдинга" Кузяев

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев включен в санкционный список Великобритании, сказано на сайте британского правительства.

В качестве причины введения санкций указывается, что Кузяев "участвует или участвовал в получении выгоды или поддержке правительства России" как владелец или контролирующее лицо "ЭР-Телеком Холдинга", АО "Морион", осуществляющих деятельность "в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России", - в секторе информации, связи и цифровых технологий.

Кузяев также указан как владелец или контролирующее лицо над организацией Neftserviceholding, которая осуществляет деятельность в российском энергетическом и добывающем секторах.