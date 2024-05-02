Группа "Сибантрацит" попала в SDN List

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - "Сибантрацит", а также добывающие активы группы 1 мая попали в SDN List.

Блокирующие санкции распространяются на ООО "УК Сибантрацит", обогатительный комплекс "Листвянский" и разрезы "Колыванский", "Кузнецкий Южный", "Малиновский", Верхнетешский, "Восточный".

Группа "Сибантрацит" производит и экспортирует антрацит UHG и другие металлургические угли. В 2022 году предприятия группы добыли 24,55 млн тонн угля, данные за 2023 год группа не раскрывала, за исключением данных по разрезу "Верхнетешский", который в прошлом году добыл 1 млн тонн угля марки Т. В 2023 году группа получила 30,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, выручка составила 231,4 млрд рублей.

До середины ноября 2023 года предприятия группы составляли сибирский дивизион УК "Элси" (прежнее название нынешней УК "Эльга", подконтрольной Альберту Авдоляну и Александру Исаеву). В середине ноября "Элси" продала их ООО "Башкирский промышленный холдинг", которое с февраля переименовалось в ООО "Сибкапитал".

По данным ЕГРЮЛ, по 25,5% "Сибкапитала" принадлежит совладельцу крупной российской инжиниринговой компании ООО "НИПИ НГ "Петон" Олегу Полякову и предпринимателю Алексею Фоменко. Еще по 20% компании владеет Ваник Ванунц (экс-совладелец ООО "Алмаз удобрения", которое ранее также входило в периметр активов Авдоляна) и Ольга Чаплыгина, 9% - у Аллы Зотовой. 100% "Сибкапитала" находится в залоге у Мособлбанка.