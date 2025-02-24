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ДРК остановила экспорт кобальта на 4 месяца из-за переизбытка на мировом рынке

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Демократическая Республика Конго (ДРК) приостановила экспорт кобальта на четыре месяца из-за избыточного предложения металла, используемого при производстве аккумуляторов, на глобальном рынке, сообщает агентство Bloomberg.

"Экспорт должен соответствовать мировому спросу", - заявил глава Управления по регулированию и контролю рынков стратегических минеральных веществ (ARECOMS) Патрик Луабейя в ответ на вопросы агентства.

По его словам, ограничения вступили в силу 22 февраля. Днем ранее правительство страны подписало указ, позволяющий регулятору принимать временные меры, включая запрет на экспорт, "в случае возникновения обстоятельств, влияющих на стабильность рынка".

Луабейя отметил, что правительство ДРК "в течение года тщательно анализировало динамику рынка". Ситуация требовала "немедленных действий", поскольку годы незаконной добычи и неконтролируемого экспорта как от промышленных, так и от полупромышленных производителей привели к избыточному предложению, "представляя серьезную угрозу для страны и ее внутренних и международных инвесторов", сообщил он.

Решение о приостановке экспорта кобальта будет пересмотрено через три месяца. Тем временем ARECOMS готовит дополнительные меры для балансировки рынка, поощряя более активную переработку стратегических полезных ископаемых внутри страны и добиваясь "прозрачного и справедливого механизма ценообразования", сказал глава управления.

Кобальт добывается в качестве побочного продукта при производстве меди. Хотя блокировка поставок кобальта распространяется на всех производителей без исключений, ограничений на производство нет, и это не должно повлиять на экспорт меди, сказал Луабейя. "Поскольку медь и кобальт продаются отдельно, экспорт меди может продолжаться", - пояснил он.

Крупнейшими производителями кобальта в ДРК являются китайская CMOC, Glencore Plc и Eurasian Resources Group. На долю страны приходится чуть более 75% мирового производства кобальта.

По данным Fastmarkets, цена кобальта упала ниже $10 за фунт - такого не было более 20 лет, за исключением кратковременного спада в конце 2015 года.

ДРК кобальт
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