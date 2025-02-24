Экс-гендиректор "Ведомостей" Нелюбин назначен заместителем гендиректора ИД "Коммерсантъ"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Заместителем генерального директора ИД "Коммерсантъ" стал Михаил Нелюбин, который до конца января занимал позицию гендиректора АО "Бизнес Ньюс Медиа", издающего газету "Ведомости".

"Михаил Нелюбин назначен заместителем генерального директора ИД "Коммерсантъ", - говорится в сообщении на сайте газеты.

В сообщении сказано, что Нелюбин начинал свою карьеру в 1990-х годах в екатеринбургском (в то время - свердловском) "Ъ". Затем работал гендиректором ЗАО "Мультимедиа Холдинг" ("Наше радио", Rock FM, "Радио джаз", Best FM), "Europa Plus TV", ЗАО "Группа Эксперт" (издает "Эксперт"), АО "Бизнес Ньюс Медиа" (издает деловую газету "Ведомости").

"Компетенции и опыт Михаила будут востребованы в реализации региональных и федеральных проектов развития ИД", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Коммерсанта" Романа Уманского.

В конце января "Ведомости" сообщили, что с 1 февраля новым гендиректором АО "Бизнес Ньюс Медиа" станет Игнатий Павлов, а Нелюбин, занимавший эту позицию с 2020 года, "покинет компанию и сконцентрируется на развитии собственных проектов".

В середине июня 2024 года информированный источник сообщил "Интерфаксу", гендиректор (с 2016 года) и главный редактор (с 2018 года) "Коммерсанта" Владимир Желонкин покинет ИД в ближайшее время.

28 июня Желонкин покинул пост главного редактора, оставшись гендиректором ИД, его место занял Михаил Лукин, 9 августа Совет директоров сообщил, что вместо Желонкина, который покидает ИД, гендиректором назначен его заместитель Уманский.