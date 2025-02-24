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Экс-гендиректор "Ведомостей" Нелюбин назначен заместителем гендиректора ИД "Коммерсантъ"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Заместителем генерального директора ИД "Коммерсантъ" стал Михаил Нелюбин, который до конца января занимал позицию гендиректора АО "Бизнес Ньюс Медиа", издающего газету "Ведомости".

"Михаил Нелюбин назначен заместителем генерального директора ИД "Коммерсантъ", - говорится в сообщении на сайте газеты.

В сообщении сказано, что Нелюбин начинал свою карьеру в 1990-х годах в екатеринбургском (в то время - свердловском) "Ъ". Затем работал гендиректором ЗАО "Мультимедиа Холдинг" ("Наше радио", Rock FM, "Радио джаз", Best FM), "Europa Plus TV", ЗАО "Группа Эксперт" (издает "Эксперт"), АО "Бизнес Ньюс Медиа" (издает деловую газету "Ведомости").

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"Компетенции и опыт Михаила будут востребованы в реализации региональных и федеральных проектов развития ИД", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Коммерсанта" Романа Уманского.

В конце января "Ведомости" сообщили, что с 1 февраля новым гендиректором АО "Бизнес Ньюс Медиа" станет Игнатий Павлов, а Нелюбин, занимавший эту позицию с 2020 года, "покинет компанию и сконцентрируется на развитии собственных проектов".

В середине июня 2024 года информированный источник сообщил "Интерфаксу", гендиректор (с 2016 года) и главный редактор (с 2018 года) "Коммерсанта" Владимир Желонкин покинет ИД в ближайшее время.

28 июня Желонкин покинул пост главного редактора, оставшись гендиректором ИД, его место занял Михаил Лукин, 9 августа Совет директоров сообщил, что вместо Желонкина, который покидает ИД, гендиректором назначен его заместитель Уманский.

Коммерсантъ Михаил Нелюбин
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