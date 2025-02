S&P 500 и Nasdaq снизились в понедельник третьи торги подряд, Dow Jones слабо вырос

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq Composite снизились по итогам третьей сессии подряд, тогда как Dow Jones Industrial Average незначительно увеличился.

Внимание инвесторов на текущей неделе будет сосредоточено на пересмотренных данных об изменении ВВП США в первом квартале, которые будут опубликованы в четверг, а также на корпоративных отчетностях, включая квартальные результаты Nvidia в среду.

Как отмечает Chris Larkin из E*Trade, эта неделя может стать ключевой для рынка, который торгуется "в боковике" уже более двух месяцев.

Негативное давление на S&P 500 и Nasdaq в понедельник оказало падение котировок акций технологических компаний, включая Palantir Technologies - на 10,5%, Super Micro Computer - на 8%, Broadcom - на 4,9%, Nvidia Corp. - на 3,1%.

Бумаги Microsoft Corp. подешевели на 1% на опасениях ряда аналитиков, что компания сокращает расходы на дата-центры.

Цена акций Fresh Del Monte Produce опустилась на 3%. Дистрибьютор свежих фруктов и овощей повысил квартальные дивиденды на 20% - до 30 центов на бумагу, а также объявил buyback на сумму до $150 млн. Однако выручка компании в четвертом квартале осталась практически на прошлогоднем уровне ($1,01 млрд), что разочаровало инвесторов.

ADR Alibaba упали более чем на 10%. Китайский интернет-гигант сообщил о намерении инвестировать около $53 млрд в облачную и ИИ-инфраструктуру в течение трех лет. Некоторым экспертам эти планы показались чрезмерными, отмечает MarketWatch.

Стоимость Bluebird bio Inc. снизилась на 0,7% после падения более чем на 42% по итогам торгов в пятницу. Некогда успешная биотехнологическая компания объявила о своей продаже частным инвестиционным фирмам Carlyle и SK Capital примерно за $30 млн из-за финансовых проблем.

Акции Domino's Pizza Inc. подешевели на 1,5%. Сеть пиццерий в четвертом финквартале, который завершился 29 декабря, увеличила чистую прибыль на 8%, однако выручка не оправдала прогнозов рынка.

Бумаги Owens Corning потеряли в цене 1,6%. Производитель строительных материалов завершил четвертый квартал с чистым убытком, но выручка превысила прогноз экспертов.

Кроме того, ушли в минус котировки акций таких компаний, как Tesla - на 2,2%, Moderna Inc. - на 4,6%, Western Digital - на 5,6%, Constellation Energy - на 5,9%, Walmart Inc. - на 1,2%, Amazon.com Inc. - на 1,8%.

В то же время цена акций Berkshire Hathaway поднялась на 4%. Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета в четвертом квартале увеличила операционную прибыль в 1,7 раза, однако ее чистая прибыль упала почти вдвое из-за снижения инвестиционного дохода.

Котировки бумаг Apple Inc. выросли на 0,6%. Компания объявила, что планирует инвестировать в американскую экономику $500 млрд и нанять около 20 тыс. сотрудников в ближайшие четыре года. Apple назвала это самым амбициозным инвестиционным планом в своей истории.

Акции Steel Dynamics подорожали на 1,9% после того, как сталепроизводитель повысил дивиденды и объявил buyback на $1,5 млрд.

Также увеличилась капитализация Walgreens Boots Alliance - на 6,5%, Estee Lauder Cos. - на 4,6%, Amgen - на 2,2%, Nike Inc. - на 4,9%, Bristol Myers Squibb - на 3,7%, Travelers Cos. - на 3,4%, Walt Disney Co. - на 2,3%, Boeing Co. - на 1,6%, Chevron Corp. - на 0,6%, McDonald's Corp. - на 0,9%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 33,19 пункта (на 0,08%) и достиг 43461,21 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов снизилось на 29,88 пункта (на 0,5%) - до 5983,25 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 237,08 пункта (на 1,21%) и завершил сессию на отметке 19286,92 пункта.