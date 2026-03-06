Цена Brent превысила $91 за баррель

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть обновляют максимумы с апреля 2024 года из-за опасений, что конфликт на Ближнем Востоке будет иметь долгосрочные последствия для мировых рынков.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:38 по московскому времени выросла на $5,8 (6,79%), до $91,21 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подскочили на $7,6 (9,38%), до $88,61 за баррель.

С начала недели североморская марка подорожала на 24%, североамериканская - почти на 30%, рекордными темпами с весны 2020 года.

Кувейт начал сокращать добычу нефти на ряде месторождений по мере заполнения хранилищ топлива, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По словам источников, страна рассматривает снижение нефтедобычи и нефтепереработки до уровня, который покрывает только её внутренние потребности.

Аналитическая компания Kpler полагает, что, если Кувейт не начнет снижать добычу, место в нефтехранилищах страны закончится примерно через 12 дней. С такой же проблемой в ближайшие недели могут столкнуться ОАЭ и Саудовская Аравия.

Ранее министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил в интервью Financial Times, что все страны Персидского залива, являющиеся экспортерами энергоресурсов, будут вынуждены остановить производство в течение нескольких дней, и цена нефти взлетит до $150 за баррель.

По данным Объединенного морского информационного центра (Joint Maritime Information Center, JMIC), движение судов через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, остановилось почти полностью из-за вооруженного конфликта в регионе.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в компромиссах с Ираном, так как единственный устраивающий его вариант - безоговорочная капитуляция Тегерана.

"Каждый день закрытия пролива приводит к росту цен на нефть, - отметил Джованни Стауново из UBS. - Раньше рынок полагал, что в какой-то момент Трамп остановится, потому что ему не нужна дорогая нефть, но чем дольше длится конфликт, тем очевиднее становятся масштабы рисков".