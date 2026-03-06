Цена Brent превысила $92 за баррель, WTI выше $90

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок продолжает обновлять многолетние максимумы вечером в пятницу, поскольку трейдеры боятся долгосрочных последствий ближневосточного конфликта для мирового рынка топлива.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:54 по московскому времени выросла на $6,66 (7,8%), до $92,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подскочили на $9,08 (11,21%), до $90,09 за баррель.

Котировки Brent превысили $92 за баррель, а цена WTI поднялась выше $90 за баррель впервые с апреля 2024 года.

С начала недели североморская марка подорожала на 25%, североамериканская - на 30%, рекордными темпами 2020 года.