Поиск

Shell сообщила о росте мирового рынка СПГ в 2024 году всего на 3 млн тонн

Shell сообщила о росте мирового рынка СПГ в 2024 году всего на 3 млн тонн
Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Оборот глобальной торговли сжиженным природным газом (СПГ) в 2024 году составил 407 млн тонн, говорится в ежегодном обзоре компании Shell LNG Outlook 2025.

Мировая торговля СПГ выросла всего на 3 млн тонн в 2024 году, что стало самым низким годовым приростом за 10 лет, отмечают эксперты британско-нидерландского концерна.

Наибольший вклад в рост внес Китай (более 6 млн тонн), также нарастили импорт Индия (более 4 млн тонн), Египет, Южная Корея, Бразилия. Европа значительно снизила импорт.

Аналитики Shell немного улучшили оценку долгосрочного спроса на СПГ в мире. На период 2040 года они приводят оценку в 630-718 млн тонн, тогда как годом ранее "вилка" была 625-685 млн тонн.

Shell Индия Китай СПГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Французский инфраструктурный холдинг Vinci ушел из России

Менеджмент ВТБ предложит отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год

Менеджмент ВТБ предложит отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год

Нефть Brent подорожала до $75,22 за баррель на фоне санкций США против Ирана

Нефть Brent подорожала до $75,22 за баррель на фоне санкций США против Ирана

Путин подтвердил, что ряд компаний России и США обсуждают крупные проекты

Путин заявил, что РФ и США могли бы подумать над энергометаллургическим мегапроектом в Сибири

Путин заявил, что РФ и США могли бы подумать над энергометаллургическим мегапроектом в Сибири

Президент РФ выразил готовность работать с американцами по редкоземельным металлам

Евросоюз оформил развод с российским алюминием. Обзор

Евросоюз оформил развод с российским алюминием. Обзор

Каллас отметила отсутствие в ЕС консенсуса по конфискации замороженных активов России

Каллас отметила отсутствие в ЕС консенсуса по конфискации замороженных активов России
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5907 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне44 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });