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Французский инфраструктурный холдинг Vinci ушел из России

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Французская Vinci, ранее прекратившая участие в российском операторе платных дорог "Объединенные системы сбора платы" (ОССП), вышла и из капитала концессионера головного участка М-11 - "Северо-Западной концессионной компании" (СЗКК).

Группа "Нацпроектстрой" (НПС) Аркадия Ротенберга и группы "1520" в январе консолидировала 100% ОССП после выкупа 50-процентной доли Vinci в контролировавшем российского оператора нидерландском СП Highway Operations B.V.

ОССП занимается взиманием платы за проезд по федеральным трассам М-11 "Нева", М-4 "Дон", М-3 "Украина". Компания создавалась в 2015 году как СП Vinci и "Мостотреста". Последний с 2020 года прошел процедуру реорганизации - его основные активы были выделены в АО "Дороги и мосты", которое вошло в НПС, сформировав дорожно-строительный дивизион холдинга.

СЗКК, как и ОССП, создавалось в свое время как СП с участием "Мостотреста". Компания построила и эксплуатирует головной участок М-11 (15-58 км). Реорганизованный "Мостотрест" передал НПС 50-процентную долю в СЗКК.

Как сообщает РБК, долю Vinci в СЗКК приобрел НПС. Издание ссылается на источник, знакомый с переговорами компаний о сделке. Информацию также подтвердил изданию источник, близкий к одной из сторон.

В НПС и СЗКК сделку не комментируют.

По данным отчетности СЗКК, выручка компании за 2023 год составила 11,6 млрд рублей, чистая прибыль - 4,6 млрд рублей. За I-III кварталы 2024 года выручка была на уровне 10,3 млрд рублей, прибыль - 5,8 млрд рублей.

Мостотрест СЗКК Аркадий Ротенберг Vinci НПС Нацпроектстрой
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