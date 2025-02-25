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Huawei впервые добилась рентабельности производства ИИ-чипов Ascend

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Китайская Huawei увеличила долю выхода пригодных к эксплуатации новейших ИИ-чипов Ascend 910C со своей производственной линии примерно до 40% с 20% около года назад, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их словам, благодаря улучшению показателя производство Ascend впервые стало рентабельным.

Теперь компания хочет довести долю пригодных к эксплуатации чипов до 60% - в соответствии с отраслевым стандартом для такой продукции.

Пока лидером рынка ИИ-чипов в Китае остается американская Nvidia, но китайские власти призывают местные технологические компании увеличить закупки продукции у Huawei и хотят вывести страну на полную самообеспеченность современными чипами.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - ведущий мировой производитель чипов на заказ - в 2020 году была вынуждена свернуть производство чипов Ascend после того, как Вашингтон запретил доступ Huawei к производственным мощностям с использованием американских технологий.

Huawei перезапустила производство Ascend в партнерстве с китайской Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC).

По данным источников британской газеты, Huawei планирует в этом году выпустить 100 тыс. чипов Ascend 910C и 300 тыс. менее современных Ascend 910B. В прошлом году она выпустила 200 тыс. чипов Ascend 910B, а массового производства 910C не было.

Исходя их этих цифр, Nvidia должна остаться лидером по количеству продаваемых в Китае ИИ-чипов, пишет FT. По данным консалтинговой SemiAnalysis, американская компания в 2024 году поставила в страну 1 млн чипов H20 - "урезанной" версии ее флагманских ИИ-чипов Hopper, модифицированной для соблюдения американских ограничений на экспорт в КНР.

Huawei Nvidia SMIC Китай TSMC США
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