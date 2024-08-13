WSJ сообщила, что Huawei близка к выпуску нового чипа для ИИ-разработок

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Китайская Huawei Technologies близка к выпуску нового чипа, предназначенного для использования в ИИ-разработках, пишет The Wall Street Journal.

По словам источников газеты, китайские интернет-компании и операторы связи в последние недели тестируют новый процессор Huawei - Ascend 910C. Компания сообщила потенциальным клиентам, что новые чипы сопоставимы по характеристикам с представленными в прошлом году процессорами H100 от Nvidia Corp., которые не поставляются в КНР, отмечают источники.

По их словам, заказчики, среди которых ByteDance, Baidu Inc. и China Mobile, ведут переговоры с Huawei о приобретении процессора 910C. Предварительные данные показывают, что заказы могут превысить 70 тыс., общей стоимостью в $2 млрд.

Huawei планирует начать поставки новых чипов в октябре, отмечают источники.

Компания находится в черном списке США с 2019 года. Включение в этот список закрыло ей доступ к ключевым компонентам и оборудованию для производства чипов, а также к тайваньским предприятиям, производящим чипы на заказ.

Однако благодаря миллиардам долларов государственной помощи Huawei удалось разработать альтернативные продукты и стать национальным лидером в таких областях, как ИИ, пишет WSJ.

В то же время источники газеты отмечают, что компания сталкивается с задержками в производстве нынешнего поколения чипов. Кроме того, Huawei грозят новые ограничения США, которые могут лишить ее доступа к новейшим чипам памяти, используемым в ИИ-оборудовании.