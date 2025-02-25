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ВТБ зарезервировал 154 млрд руб. под кредиты с геополитическим санкционным риском

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ на конец 2024 года сформировал 154 млрд рублей резервов под портфель кредитов, подверженных специфическим геополитическим санкционным рискам, говорится в отчетности группы по МСФО за 2024 год.

Объем корпоративного кредитного портфеля, подверженного таким рискам, по состоянию на конец 2024 года составлял 10,1 трлн рублей и дополнительно 7,56 трлн рублей внебалансовых обязательств (на конец 2023 года: 9,3 трлн рублей и 8,3 трлн рублей соответственно). Объем резерва под ожидаемые кредитные убытки этого портфеля с учетом внебалансовых обязательств на 31 декабря 2024 года составил 153,8 млрд рублей (165,5 млрд рублей на 31 декабря 2023 года).

"Мы комфортны со стоимостью риска, и этот комфорт нам добавляет следующее. Мы достаточно давно формируем в составе наших балансовых резервов так называемый портфельный резерв на специфические геополитические санкционные риски. Что означает этот портфельный резерв? При внедрении МСФО 9 несколько лет назад новый стандарт позволял создавать резервы не только под конкретные имена, но и в рамках концепции ожидаемых убытков и без знания, какой конкретный кредит может испытывать проявление проблемы и реализацию кредитного риска", - пояснил в ходе конференц-звонка с аналитиками первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Можно модельно оценить какое-то явление на каком-то кусочке портфеля, поэтому мы по сути имеем в своем балансе не связанные с каким-то именем под группу подверженных специфическим геополитическим санкционным рискам 154 млрд рублей резервов, которые можем нейтрально для прибыли использовать в случае реализации таких рисков. Это буфер резервов, который может покрыть многие неожиданности", - рассказал топ-менеджер.

Пока моделирование отчета о прибылях и убытках и стоимости риска ВТБ происходит без использования этого буфера. "А в случае, если что-то пойдет не так, у нас есть спасательный жилет", - заявил Пьянов.

ВТБ в 2025 году прогнозирует стоимость риска на уровне около 1% против 0,3% в 2024 году.

Дмитрий Пьянов ВТБ
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