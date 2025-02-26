Продажи жилья по ипотеке с господдержкой во второй половине 2024 года упали вдвое

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Объем продаж жилой недвижимости по ипотеке с господдержкой в России во втором полугодии 2024 года упал на 48% на фоне завершения "Льготной ипотеки" и ужесточения других программ, выяснили аналитики АКРА.

"Во втором полугодии 2024 года объем продаж по ипотечным программам с господдержкой составил 1 174 млрд рублей, что на 48% ниже показателя первого полугодия. За весь 2024 год продажи по ипотеке с господдержкой достигли 3430 млрд рублей, что на 29% ниже рекордного показателя 2023 года, но при этом на 49% выше уровня 2022-го", - говорится в исследовании.

В компании добавили, что на фоне завершения льготной программы снижения цен на жилье ждать не стоит. Застройщики не готовы продавать лоты со значительной скидкой, также на стоимость влияет удорожание стройматериалов и дефицит рабочей силы. Эксперты ожидают, что сейчас девелоперы будут занимать выжидательную позицию и придерживать готовые объекты.

Если ключевая ставка ЦБ сохранится на высоком уровне, продажи девелоперов по итогам этого года сократятся на 20%, прогнозируют в АКРА.

Напомним, "Льготная ипотека с господдержкой" была запущена в 2020 году как мера поддержки строительной отрасли в период пандемии. 1 июля 2024 года она закончила свое действие. В общей сложности при помощи программы жилищные условия улучшили около 1,6 млн человек.