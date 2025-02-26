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РФ выделит 27,6 млрд руб. на "максимальное импортозамещение" SJ-100 в 2025-2027 гг.

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ объявил конкурс на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для сертификации самолета Superjet 100 "в модификации с максимальным импортозамещением компонентов и систем", сказано в материалах сайта госзакупок.

Среди других целей НИОКР – улучшение эксплуатационных и взлетно-посадочных характеристик, повышение надежности и назначенного ресурса, расширение транспортных возможностей и географии эксплуатации, а также "внедрение новых функций и опций в соответствии с требованиями авиационных властей и эксплуатантов".

Работы должны быть выполнены до конца 2027 года. Их максимальная стоимость оценена в 27,6 млрд руб. Итоги конкурса подведут 18 марта.

Серийное производство SJ-100 с иностранными комплектующими было остановлено в 2022 году после введения антироссийских санкций из-за военной операции в Украине. В 2026 году, как декларируют профильные министерства, ожидается начало поставок импортозамещенной версии самолета, оснащенного российскими двигателями ПД-8 и другими системами отечественной разработки. При этом ранее сроки переносились: так, группа "Аэрофлот" ждала первые два SJ-100 в конце 2023 года.

Начало испытательных полетов импортозамещенного SJ-100 с ПД-8 ожидается в феврале-марте этого года, говорил глава Минпромторга Антон Алиханов. В летной лаборатории, по его словам, было выполнено уже больше 20 полетов – "двигатель показывает все характеристики, заложенные при проектировании".

В соответствии с майской редакцией Комплексной программы развития авиаотрасли, в 2026 году должно быть выпущено сразу 30 SJ-100, а всего до 2030 года – 142 самолета этого типа. При этом, как заявлял в сентябре первый вице-премьер Денис Мантуров, планы производства пассажирских самолетов в РФ будут пересмотрены в 2025 году, ближе к завершению сертификационных работ.

Минпромторг SJ-100
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