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Минэнерго Казахстана сообщило о прокачке казахстанской нефти по КТК без ограничений

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ограничений по приему казахстанской нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума в настоящее время нет, нефть принимают по графику, сообщили журналистам в Минэнерго Казахстана.

В ведомстве отметили, что, по информации КТК, "магистральный нефтепровод Тенгиз - Новороссийск был запущен в работу 17 февраля 2025 года в 02:50 по Москве в транзитном режиме, без участия НПС "Кропоткинская".

НПС Кропоткинская 17 февраля подверглась атаке нескольких БПЛА, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами.

Акционер консорциума - компания "Транснефть" - сообщала, что снижение объемов прокачки нефти из Казахстана по КТК из-за ремонта НПС оценивается примерно в 30%, устранение последствий займет до 2 месяца.

В 2024 году через НПС "Кропоткинская" было перекачано свыше 63 млн тонн нефти, около 90% которой поступили с территории Казахстана.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. Сейчас КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через Россию.

В 2024 году консорциум транспортировал по системе 63,01 млн тонн нефти, почти 55 млн из которых - нефть из Казахстана.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и РФ, являются: Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Казахстан КТК Транснефть Минэнерго Кропоткинская
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