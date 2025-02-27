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Выручка группы Сбербанка от страховой деятельности по МСФО за 2024 год выросла почти на 5%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Показатель выручки группы Сбербанка от страховой деятельности за 2024 год увеличился почти на 5% по сравнению с 2023 годом и составил 227,4 млрд рублей против 216,8 млрд рублей годом ранее. Это следует из отчетности по МСФО группы за IV квартал прошлого года.

При этом по операциям инвестиционно-накопительного и пенсионного страхования жизни выручка группы была на уровне 72,8 млрд рублей в 2024 году по сравнению с 61,9 млрд рублей по итогам 2023 года.

Выручка по рисковому страхованию жизни снизилась за 2024 год до 85 млрд рублей с 96 млрд рублей годом ранее.

По страхованию иному, чем страхование жизни выручка в 2024 году составила 69,6 млрд рублей против 58,6 млрд рублей в 2023 году.

ООО СК "Сбербанк страхование жизни" и ООО СК "Сбербанк страхование" – дочерние компании Сбербанка, входят в блок "Управление благосостоянием".

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