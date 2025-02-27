Сбербанк сохранил прогнозы по основным финансовым показателям на 2025 год

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк сохранил прогнозы по основным финансовым показателям на 2025 год, по-прежнему ждет рентабельность капитала свыше 22%, следует из презентации кредитной организации.

Чистая процентная маржа в 2025 году прогнозируется более 5,6%, стоимость риска - около 1,5%.

Банк слегка скорректировал прогноз достаточности общего капитала Н20.0 - теперь ждет показатель более 13,3% (ранее - на уровне 13,3%).

Рост чистых комиссионных доходов в 2025 году ожидается на 7-10%, отношение операционных доходов к расходам - 30-32%.

Корпоративное кредитование в 2025 году в целом по сектору увеличится на 9-11%, рост розничного будет меньше 5%. Увеличение средств юрлиц в этом году по сектору ожидается на 3-5%, физлиц - на 17-19%.

Сбербанк прогнозирует рост ВВП РФ в 2025 году на 1,5-2% (около 1,3% роста ждал в начале декабря), инфляцию - в диапазоне 7,5-8,5% (в декабре - 6-7%).