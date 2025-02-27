Сбербанк усмотрел риски ухудшения качества корпоративных кредитов и создал резервы заранее

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в IV квартале увидел риски возможного ухудшения качества корпоративного кредитного портфеля, создал резервы под них заранее. Об этом сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф на конференц-звонке.

"Это проактивное формирование резерва под рост cost of risk (стоимость риска - ИФ) в этом году по портфелю юридических лиц. Мы всегда относились консервативно и ответственно к возможным макроэкономическим сдвигам", - сказал Греф.

Сбербанк ранее сообщил, что совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в IV квартале 2024 года по МСФО составили 135,4 млрд рублей преимущественно за счет создания резервов по корпоративному портфелю.

"То, что у нас в декабре вырос резерв, это действительно так. Это не означает, что мы уже столкнулись с ухудшением качества нашего портфеля. Мы видим тенденции в этом направлении, и мы проактивно начали формировать резерв", - добавил глава Сбербанка.

По его словам, в случае улучшения ситуации, банк этот резерв распустит.

"Это опять наша ответственность перед инвесторами, перед вами, чтобы мы вам не объявили в середине года: "Вы знаете, у нас cost of risk начинает расти. И вот у нас все обстоятельства теперь таковы, что мы не можем вам выплатить дивиденды". Мы страхуемся от такого рода случая", - пояснил Греф.

Он добавил, что высокие ставки, очевидно, спровоцируют снижение платежеспособности компаний и приведут к росту количества дефолтов.

Глава Сбербанка также обратил внимание на смену моделей оценки рисков заемщиков, что также привело к росту стоимости риска.

"Отход от возможности использования наших моделей в оценке рисков – это проблема. Мы в прошлом году показывали Центральному банку, что переход к их, скажем так, как бы их назвать, к прошловековым методам регулирования, закрутке рисков дает ровно обратный результат", - заявил он.