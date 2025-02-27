ФПК привлечет в "ВЭБ.РФ" до 30,5 млрд рублей на покупку новых пассажирских вагонов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) планирует привлечь в "ВЭБ.РФ" до 30,5 млрд рубле. на покупку не более 392 пассажирских вагонов производства ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (ТВЗ, входит в "Трансмашхолдинг").

По сообщению ФПК, совет директоров компании предварительно согласовал заключение кредитного соглашения.

Вагоны должны быть новыми, не старше 2024 года выпуска.

Комиссия за открытие кредитной линии составит не более 0,15% от лимита выдачи кредита, процентная ставка - плавающая, равная ключевой ставке Банка России плюс не более 3,3% годовых. Период выборки - с даты заключения соглашения по 30 декабря 2025 года, срок действия кредита устанавливается с даты выборки последнего транша или окончания периода выборки, но не позднее 31 декабря 2028 года.

"Федеральная пассажирская компания" была создана 3 декабря 2009 года, а с 1 апреля 2010 года начала самостоятельную деятельность в качестве перевозчика. ФПК занимается перевозкой пассажиров в дальнем следовании. 100% минус одна акция компании владеет ОАО "Российские железные дороги".