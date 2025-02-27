Ozon банк в 2025 году планирует запуск кредитных карт для физлиц

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ozon банк в 2025 году планирует начать выпуск кредитных карт для физлиц, сообщил гендиректор Ozon Fintech Ваэ Овасапян.

"В этом году мы будем запускать кредитную карту и будем активно развиваться в этом направлении, в том числе", - сказал Овасапян в четверг в ходе онлайн-трансляции для инвесторов.

По его словам, в 2025 году ожидается рост выручки сегмента финтеха более чем на 70% г/г. По итогам 2024 года выручка сегмента составила 93,3 млрд рублей, увеличившись в 2,9 раза. "Эти темпы роста нельзя назвать эффектом низкой базы, но мы видим, как за счет запусков продуктов мы можем дальше продолжать активно расти", - отметил Овасапян.

Он также сообщил, что в 2024 году 40% от всех операций совершались клиентами за пределами платформы Ozon. "В этом году мы таргетируем, что количество операций, которые будут делать наши клиенты по Ozon-карте за пределами Ozon, превысят операции, которые клиенты делают внутри Ozon", - сказал Овасапян.