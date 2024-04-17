ЦБ изучит бизнес-модели "банковских" МФО из-за обхода ограничений полной стоимости кредита

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ в этом году планирует проработать целесообразность выравнивания условий кредитования по схожим для банков и микрофинансовых организаций (МФО) продуктам, а также изучить бизнес-модели "банковских" МФО. Об этом говорится в актуализированном докладе о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора.

Это необходимо, чтобы минимизировать практики обхода банками ограничения полной стоимости кредита (ПСК) через привлечение заемщиков в дочерние МФО и выдачи им дорогих займов, сказано в докладе.

Сейчас свои МФО есть у Альфа банка (МКК "А Деньги"), Росбанка (МКК "РБ Кредит"), Тинькофф банка (МФК "Т-финанс"), Совкомбанка (МКК "Быстрые покупки"), ОТП банка (МФК "ОТП финанс"), а также у банков Синара (МКК "СКБ-финанс"), Уралсиб (МКК "Уралсиб финанс") и Экспобанка (МФК "Кэшдрайв").

Российские банки с 21 января начали рассчитывать ПСК по новым правилам, согласно вступившим в силу поправкам в закон о потребительском кредите. Теперь в расчет ПСК входят все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит либо выдаст, но на иных условиях. Показатель учитывает максимально возможную сумму расходов заемщика.

ЦБ в январе скорректировал значения надбавок по необеспеченным потребительским кредитам в связи с изменением порядка расчета ПСК. Для сохранения риск-чувствительности макропруденциальных надбавок регулятор с 1 апреля 2024 г. ввел дополнительный интервал ПСК 35-40% в матрице надбавок к коэффициентам риска. В интервале ПСК 35-40% надбавки к коэффициентам риска будут снижены до значений, установленных в настоящее время для интервала ПСК 30-35%. В интервале ПСК свыше 40% будут сохранены запретительные надбавки, которые сейчас установлены для кредитов с ПСК свыше 35% (значение надбавки - 5,0).