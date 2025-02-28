Рынок МФО РФ в 2024 г. вырос в 1,5 раза за счет "дочек" банков и маркетплейсов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Объем займов, выданных российскими микрофинансовыми организациями (МФО), за 2024 год увеличился более чем в 1,5 раза, до 1,5 трлн руб., за счет компаний, связанных с крупнейшими маркетплейсами и банками, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Сейчас свои МФО есть у нескольких крупных банков, например, у Альфа-банка, Т-банка, Совкомбанка, ОТП банка, а также у банков "Синара", "Уралсиб" и Экспобанка. Кроме того, дочерние МФО есть также у Wildberries и Ozon.

Такая динамика банковских МФО во многом связана с более доступным фондированием за счет средств группы, которое позволяет им выдавать займы по ставкам в среднем на четверть ниже, чем у остальных МФО, это делает их привлекательными для граждан, сказано в докладе ЦБ о тенденциях на рынке МФО.

По итогам III квартала 2024 года показатель выдач банковских МФО впервые превысил выдачи остальных МФО. При этом более 65% выдач банковских МФО в прошлом году приходилось на компании, основу финансовых групп которых составляют не банки, а крупнейшие маркетплейсы и расчетные небанковские кредитные организации (квазибанковские МФО), сказано в докладе.

Совокупный объем прибыли МФО по итогам 2024 года составил 52 млрд рублей (на 8,4% ниже, чем годом ранее), а количество прибыльных компаний снизилось на 14%. Прибыльность банковских МФО (в среднем от 1,1% до 3,1%) значительно ниже, чем у иных МФО (4,2-8,6%), отмечает ЦБ.

Размер совокупного портфеля МФО за год увеличился на 41% и на конец 2024 года составил 623 млрд рублей.

Доля просроченной задолженности (NPL 90+) по итогам 2024 года в целом по рынку составила 28,3%, что на 2 п.п. ниже значения третьего квартала и на 5 п.п. меньше, чем годом ранее. Основной причиной снижения доли NPL 90+ в прошлом году стал опережающий рост портфеля займов в IV квартале, просрочка по которым к концу года еще не успела вызреть.

В группе банковских МФО среднее значение NPL 90+ составило 16%, однако продуктовые линейки компаний достаточно неоднородны, в связи с чем у отдельных МФО значения соответствуют рыночным или превышают их, отмечает ЦБ.

Доля займов, выданных заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) в диапазоне 50-80%, снизилась до 11%, с ПДН свыше 80% - до 3%.

Доля заемщиков МФО, которые имели на руках три и более займов (22%), на конец 2024 года составляла 49% потребительского портфеля МФО. В прошлом году 78% заемщиков МФО имели на руках 1 или 2 одновременно действующих займа.

Портфель привлеченных средств МФО вырос за 2024 год вдвое и составил 293 млрд руб. В структуре совокупной задолженности МФО преобладали средства юридических лиц (41%) и банковские кредиты (40%). При этом только 6% от числа всех МФО фондировалось за счет средств банков (на 31 декабря 2024 года банковские кредиты имели 64 МФО).

Банковскими МФО было получено 78% от суммы всех привлеченных МФО кредитов. Еще 179 МФО финансировались за счет займов от юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Средства физических лиц, не являющихся учредителями (участниками), привлекали 27 МФО. В 2024 году МФО активно пользовались альтернативными источниками привлечения средств: на 58% увеличился портфель выпущенных ими облигаций, отмечает ЦБ.