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Право МФО не раскрывать чувствительную к санкциям информацию продлено на 2025 г.

Право МФО не раскрывать чувствительную к санкциям информацию продлено на 2025 г.
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Банк России продлил до 31 декабря 2025 года право микрофинансовых организаций (МФО) не раскрывать о себе определенный перечь сведений, говорится в сообщении ЦБ.

В него входят, в том числе, сведения о структуре и составе акционеров, об их долях в уставном капитале, информация о дебиторах, кредиторах, лицах, входящих в состав органов управления, а также информация о рисках и сделках, раскрытие которой приведет или может привести к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств.

Также до 31 декабря 2025 года продлевается возможность применения при оценке лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) МФО, перечня офшорных зон, утвержденным советом директоров ЦБ в сентябре 2023 года (содержит 39 юрисдикций).

Кроме того, МФО до 31 декабря 2025 года разрешается не относить к реструктурированной задолженности при формировании резервов задолженность по займам участникам специальной военной операции.

При этом Банк России не планирует продлевать после 31 декабря текущего года послабление, позволяющее МФО не относить к реструктурированной задолженности при формировании резервов долги по займам клиентам, пострадавшим от санкций.

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