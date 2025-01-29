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Предлагается запретить банкам и МФО взыскивать долги с граждан, если есть дело о мошенничестве

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправки в законопроект о "периоде охлаждения" в потребительском кредитовании: если возбуждено уголовное дело о мошенничестве в кредитовании и выяснится, что банк или микрофинансовая организация (МФО) пренебрегли антифрод-системой, то они не смогут взыскать долги с граждан или передать такой кредит коллектору.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, поправка вносится в ст. 13 закона "О потребительском кредитовании (займе)", которая касается разрешения споров между заемщиком и кредитором.

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Согласно поправке, банки и МФО не смогут требовать исполнения заемщиком своих обязательств, начислять проценты и передавать права требования по договору потребительского кредита при одновременном наличии следующих обстоятельств. Первое - если возбуждено уголовное дело по факту мошенничества или хищения денежных средств по договору потребительского кредита. Второе - банк или МФО нарушили принципы внедряемой антифрод-системы о "периоде охлаждения".

Сама концепция данной системы о "периоде охлаждения" была принята в первом чтении в январе. Согласно законопроекту (N804702-8), в который и вносятся поправки, банк и МФО обязаны будут передавать заемщику денежные средства по кредиту не ранее чем через 4 часа после подписания условий договора при кредите в диапазоне от 50 тыс. до 200 тыс. руб. Это же ограничение распространяется и на случаи увеличения суммы уже открытого кредита или лимита кредитования. В случае кредитов (или увеличения лимита) на сумму более 200 тыс. руб. средства по нему могут быть выданы не ранее чем через 48 часов после того, как стороны согласуют все условия договора.

Поправки также обязуют банки при предоставлении кредитов до передачи средств клиенту получать информацию из всех квалифицированных бюро кредитных историй о том, обращался ли заявитель за потребительским кредитом, был ли его запрос одобрен, заключен ли договор и переданы ли деньги, а также о случаях отказа в кредите. В тексте законопроекта говорится, что необходимо указывать время возникновения соответствующего факта с точностью до секунды. Также необходимо фиксировать получение этой информации и обеспечивать ее хранение в течение семи лет. Ко второму чтению срок хранения информации предложено сократить до пяти лет. Предполагалось, что данные новшества не коснутся автокредитования и образовательных кредитов с государственной поддержкой. Ко второму чтению список расширили за счет кредитов при наличии поручителей, ипотеки, рефинансирования без увеличения общего размера кредита.

Предлагается сократить срок вступления закона в силу с действующих 180 дней после официального опубликования до 90 дней.

Доработанный законопроект будет вынесен на обсуждение парламента во втором чтении 11 февраля.

МФО Госдума
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