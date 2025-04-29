Число заемщиков российских банков во II полугодии 2024 года снизилось на 0,5 млн человек

На столько же выросло число граждан с займами в МФО

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU -Общее число розничных заемщиков банков и МФО во втором полугодии 2024 года сократилось на 0,5 млн человек, до 50,1 млн, при этом на такую же величину выросло число граждан, имеющих займы в МФО, до 10 млн человек, говорится в материале Банка России, посвященном анализу тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй (БКИ).

Число заемщиков в сегменте "кредиты наличными" сократилось на 1 млн человек и составило на начало 2025 года 21,5 млн человек. Количество пользователей кредитных карт тоже снизилось - до 28,4 млн человек (-0,2 млн человек за 6 месяцев).

Как отмечает ЦБ, общая задолженность домохозяйств по кредитам и займам снижается за счет банковских кредитов. При этом растет задолженность граждан, у которых есть и кредиты, и займы в МФО.