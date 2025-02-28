"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Страховая компания "Ингосстрах" продала АО "Ингосстрах Банк" российскому автомобильному холдингу Группа компаний "Авторитэйл", сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке.

По его словам, "переговоры о продаже банка велись несколько месяцев. Банк продолжит свое развитие под другим брендом".

На момент принятия решения о сделке компания "Ингосстрах" контролировала 99,9% в капитале банка. Сам факт сделки обе стороны агентству подтвердили, сумму сделки ни одна из сторон не разглашает.

В "Ингосстрахе" агентству сообщили, что "группа "Авторитэйл" сделала предложение, которое одобрил совет директоров компании".

В ГК "Авторитэйл" также подтвердили агентству информацию о покупке банка и сообщили о намерении "развивать финансовые продукты".

За счет этого дилер рассчитывает значительно нарастить объемы продаж автомобилей. Кроме того, в планах автодилера распространить условия по действующим кредитам на собственные программы по продаже коммерческого и легкового автотранспорта.

АО "Ингосстрах Банк" работает на российском рынке более 30 лет, его клиентская база насчитывает более 250 тысяч розничных и корпоративных клиентов. За 2024 год совокупный доход банка по МСФО превысил 1 млрд рублей.

"Ингосстрах Банк" входит в топ-50 российских банков по объему выдач автокредитов и размеру автокредитного портфеля по итогам 2024 года (согласно данным Банки.ру).

В 2024 году АО "Ингосстрах Банк" увеличило объемы автокредитования в 3,3 раза по сравнению с 2023 годом - с 6,6 млрд до 22,1 млрд рублей. Портфель собственных продаж автокредитов банка по итогам 2024 года вырос в 2 раза - с 8,6 млрд до 16,8 млрд рублей (общий портфель автокредитов с 22,2 млрд до 26,07 млрд рублей).

ГК "Авторитэйл" - федеральный автомобильный холдинг по продаже и обслуживанию коммерческого и легкового транспорта, один из крупнейших в России дилеров коммерческой техники. Портфель ГК "Авторитэйл" включает бренды легковых автомобилей, легко- и среднетоннажного коммерческого транспорта, спецтехники и автобусов. Компания сохраняет курс на активное развитие - увеличивает портфель брендов в своих дилерских центрах, планомерно расширяет географию присутствия. Компания специализируется также на оптовой и розничной продаже запасных частей и автокомпонентов. Развитая сеть "Авторитэйла" представлена 32 официальными дилерскими центрами, расположенными в 16 городах от Москвы до Читы, от Минеральных Вод до Санкт-Петербурга.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Универсальная компания предоставляет весь перечень услуг для корпоративных клиентов и физлиц, занимает 5-е место в общем перечне российских страховщиков по показателю полученных премий за период 9 месяцев 2024 года с показателем 144,1 млрд рублей (рост на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).

Общая рыночная доля компании в совокупных премиях российских страховщиков итогам 9 месяцев 2024 года составила 6%. Общий объем выплат компании за тот же период достиг 71,2 млрд рублей.

В структуре страхового портфеля "Ингосстраха" за 9 месяцев 2024 года на премии по договорам автокаско приходилось 26,7% всех сборов, на договоры ОСАГО - 25,4%, на добровольное медицинское страхование (ДМС) - 8,3%, на договоры добровольного страхования грузов - 6,1%, на добровольное страхование имущества юрлиц - 8,7%.