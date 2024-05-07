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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

"Ингосстрах банк" продал лизинговую компанию "СоюзЛизингТранс"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - "Ингосстрах банк" продал лизинговую компанию ООО "СоюзЛизингТранс", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Изменения были внесены 26 апреля, новым владельцем указан Рушан Хамзин.

Активы "СоюзЛизингТранс" на конец 2023 года составляли 372,4 млн рублей, чистая прибыль - 5,8 млн рублей.

"Ингосстрах банк" (прежнее название - банк "Союз") основан в 1993 году, по итогам первого квартала 2024 года занимает 52-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Как говорится на сайте кредитной организации, ее основным акционером является СПАО "Ингосстрах" (99,99% акций).

Ингосстрах
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