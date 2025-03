Фондовые индексы США выросли в пятницу, но снизились по итогам февраля

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу уверенным ростом, хотя статданные были неоднозначными.

Между тем по итогам февраля рынок акций продемонстрировал отрицательную динамику. Dow Jones Industrial Average потерял за минувший месяц 2,2%. S&P 500 уменьшился на 1,4%, Nasdaq упал на 4%, что стало наихудшим снижением с апреля 2024 года и сентября 2023 года соответственно, отмечает Trading Economics.

Темпы роста индекса цен PCE в январе замедлились до 2,5% в годовом выражении с 2,6% в предыдущий месяц, сообщило министерство торговли в пятницу. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 2,6% после увеличения на 2,9% в декабре.

С другой стороны, расходы американцев в первый месяц года сократились на 0,2% относительно декабря, показав отрицательную динамику впервые с марта 2023 года. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали подъем на 0,1%.

Доходы населения США подскочили на 0,9%, что стало рекордным за последний год. Эксперты ожидали менее значительного подъема - на 0,3%.

Котировки акций AES Corp. взлетели на 11,7%. Энергетическая компания завершила четвертый квартал с чистой прибылью в размере $560 млн против убытка в $94 млн годом ранее. При этом скорректированная прибыль оказалась существенно лучше ожиданий аналитиков. Кроме того, AES дала хороший прогноз на 2025 год.

Также благодаря хорошей квартальной отчетности котировки бумаг Soundhound и Rocket Cos. подскочили на 17,5% и 9,1% соответственно.

Акции Monster Beverage подорожали на 5,3%. Производитель напитков в октябре-декабре сократил чистую прибыль на 26%, но выручка несколько превысила прогнозы экспертов.

Цена бумаг AbbVie выросла на 2% и достигла исторического максимума после того, как фармацевтическая компания получила одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам на аутоиммунный препарат Rinvoq.

Стоимость Nvidia Corp. увеличилась на 4% после падения на 8,5% днем ранее.

Котировки акций Tesla повысились на 3,9% после снижения по итогам шести предыдущих торговых сессий.

Бумаги Apple Inc. и Walmart Inc. прибавили в цене 1,9%, Amazon.com Inc. - 1,7%, Microsoft Corp. - 1,1%, Boeing Co. - 0,5%.

В то же время цена акций NetApp Inc. рухнула на 15,6%. Один из мировых лидеров в области решений для хранения данных получил по итогам финквартала, завершившегося 24 января, выручку хуже ожиданий экспертов, а также дал слабый прогноз на текущий период.

Бумаги Dell Technologies подешевели на 4,7%. Компания в ноябре-январе увеличила чистую прибыль на 27%, но выручка оказалась ниже консенсус-прогноза. Кроме того, ожидания Dell на начавшийся финквартал не оправдали предположений аналитиков.

Чистая прибыль HP Inc. в ноябре-январе снизилась на 9%. Производитель компьютеров планирует получить в текущем периоде скорректированную прибыль примерно в 80 центов на акцию при среднем прогнозе аналитиков в 86 центов. Также он объявил о намерении уволить еще 2 тыс. сотрудников. Котировки акций HP упали на 6,8%.

Стоимость Autodesk Inc. уменьшилась на 2,9% на новости о том, что разработчик программного обеспечения сократит штат на 9%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 601,41 пункта (на 1,4%) и достиг 43840,91 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 92,93 пункта (на 1,6%) - до 5954,5 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 302,86 пункта (на 1,6%) и завершил сессию на отметке 18847,28 пункта.