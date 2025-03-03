Скорректированная EBITDA ТМК в 2024 году упала на 29% до 92,4 млрд рублей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Скорректированный показатель EBITDA "Трубной металлургической компании" в 2024 году упал на 29% к 2023 году и составил 92,4 млрд рублей, сообщила компания.

Благодаря высвобождению оборотного капитала, свободный денежный поток увеличился в 2,5 раза и достиг 102 млрд рублей. На конец 2024 года соотношение чистого долга к EBITDA находилось на отметке 2,77х.

Рентабельность по EBITDA составила 17,4% по сравнению с 23,9% годом ранее.

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