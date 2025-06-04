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Акционеры ТМК одобрили рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Трубной металлургической компании" (ТМК) на годовом собрании, которое состоялось 4 июня, одобрили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания.

Дивполитика ТМК привязана к чистой прибыли по МСФО. Компания завершила 2024 год с чистым убытком 27,7 млрд рублей против прибыли 39,4 млрд рублей годом ранее.

По итогам 2023 года ТМК выплатила дивиденды в размере 9,51 рубля на акцию.

В 2023 году кипрская TMK Steel Holding, которой принадлежит контроль (88,9%) в "Трубной металлургической компании", перерегистрировалась в российскую юрисдикцию: на острове Русский в Приморском крае было зарегистрировано МКОО "ТМК Стил Холдинг".

ТМК Трубная металлургическая компания
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