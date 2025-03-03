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Restore: размеcтит ЦФА на миллиард рублей на платформе Альфа-банка

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - ООО "реСтор" (розничная сеть магазинов техники и электроники, работает под брендом restore:) разместит выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 1 млрд рублей на платформе Альфа-банка "А Токен", говорится в сообщении сети.

Объем выпуска составит 1 млн ЦФА стоимостью 1 тыс. рублей каждый. Доходность выпускаемого актива фиксированная и составляет 25,5% годовых, срок обращения – 6 месяцев.

Сбор заявок продлится до 10 марта.

ЦФА – цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

ЦБ включил платформу банка, А-Токен, в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА в феврале 2023 года.

Restore: – это сеть магазинов техники и электроники. Основным брендом в restore: выступает продукция Apple. Сеть состоит из 85 магазинов в 22 городах страны. Restore: входит в группу компаний Inventive Retail Group.

ООО "реСтор" Restore: Inventive Retail Group ЦФА Альфа-банк А Токен
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