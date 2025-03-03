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Цены на нефть замедлили рост, Brent у $72,9 за баррель

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти растеряли часть роста, достигнутого ранее в понедельник, но продолжают торговаться с небольшим повышением.

Трейдеры оценивают данные о состоянии китайской промышленности, перспективы мировой торговли и урегулирования российско-украинского конфликта.

К 14:40 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,13 (0,18%) до $72,94 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,07 (0,1%), до $69,83 за баррель.

На прошлой неделе международный бенчмарк потерял 1,7%, североамериканский - 0,9%. В феврале Brent подешевела на 4,7%, WTI - на 3,8%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале увеличился до 50,2 пункта с 49,1 пункта в январе, сообщило Государственное статистическое управление страны.

В понедельник аналогичный индекс будет опубликован в США.

Переход промышленного PMI Китая на территорию роста активности мог оказать некоторую поддержку нефтяным котировкам, отмечает аналитик IG Тони Сикамор. При этом эксперт предупреждает, что экономические перспективы Китая выглядят не слишком обнадеживающе в свете очередного раунда пошлин на импорт китайских товаров в США, которые должны вступить в силу 4 марта.

Помимо пошлин в отношении китайских товаров, на вторник запланировано введение тарифов на импорт в США из Канады и Мексики.

Неопределенность относительно последствий торговых войн, а также усиление геополитической напряженности в мире оказывают давление на нефтяные котировки, пишет Trading Economics.

Срыв переговоров между США и Украиной в минувшую пятницу повысил опасения по поводу возможности скорого урегулирования российско-украинского конфликта, ослабив ожидания снятия санкций с российского экспорта нефти.

Сырьевой аналитик RBC Capital Markets Хелима Крофт полагает, что конфликт, возникший в ходе американо-украинских переговоров, может ускорить нормализацию отношений между США и Россией. "Такой сценарий может привести к более быстрой отмене американских санкций против России, особенно тех, которые были введены президентским указом", - пишет эксперт.

Brent WTI США Китай Канада
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