РЖД в январе-феврале впервые за несколько лет снизили погрузку угля на Дальнем Востоке

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-феврале 2025 года погрузила 11,8 млн тонн грузов, что на 1,9% меньше показателя аналогичного периода 2024 года, сообщила пресс-служба филиала.

В отчетный период погрузка каменного угля снизилась на 3,1% до 5,6 млн тонн (47,5% общего объема погрузки - ИФ). До этого на протяжении нескольких лет погрузка угля на ДВЖД только росла.

Погрузка нефти и нефтепродуктов упала на 12,8% до 1,3 млн тонн, лесных грузов – на 5,8% до 431,6 тыс. тонн, строительных грузов – на 31,8% до 259,3 тыс. тонн, черных металлов – на 4,2% до 144,2 тыс. тонн.

В то же время погрузка железной и марганцевой руды выросла на 14,7% до 476 тыс. тонн, руды цветных металлов и серного сырья – в 6,3 раза до 161 тыс. тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 28,4% до 106,1 тыс. тонн.

Грузооборот ДВЖД в январе-феврале увеличился на 2,5% и превысил 49,7 млрд тарифных тонно-километров.

Отмечается, что в феврале 2025 года погрузка снизилась на 6% к февралю 2024 года до 5,6 млн тонн.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 года ДВЖД погрузила 6,2 млн тонн грузов, что на 1,9% больше, чем в январе 2024 года. В том числе на уровне прошлого года осталась погрузка каменного угля (2,9 млн тонн) и черных металлов (77,9 тыс. тонн).

ДВЖД в 2024 году погрузила более 76,1 млн тонн грузов, что на 2,6% превысило показатель 2023 года. В том числе погрузка каменного угля возросла на 4,2% до 36,1 млн тонн (47,4% общего объема погрузки).

Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов РФ: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области, Якутии.