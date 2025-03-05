Поиск

Цены на нефть теряют более 3%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются больше чем на 3% на ожиданиях ослабления глобального спроса при увеличении предложения. Падение ускорилось после публикации еженедельного доклада Министерства энергетики США, показавшего увеличение запасов нефти в стране.

К 19:10 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,28 (3,21%) до $68,76 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $2,62 (3,84%), до $65,64 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,614 млн баррелей - до 433,775 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал увеличение запасов на 900 тысяч баррелей, по данным Trading Economics.

Официальные данные существенно расходятся с оценками Американского института нефти, который ранее сообщил о снижении запасов нефти в США на 1,46 млн баррелей.

Общая картина для нефтяного рынка "становится медвежьей", отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, которого цитирует MarketWatch.

"Давление, связанное как с ожидаемым наращиванием добычи ОПЕК+, так и с неопределенностью траектории роста США, вероятно, будет определять направление цен на нефть в ближайшие недели", - говорит эксперт.

Ранее на этой неделе страны ОПЕК+ подтвердили планы постепенного сворачивания действовавших ранее добровольных ограничений на добычу нефти. Между тем, торговые войны, инициированные президентом США Дональдом Трампом, усиливают опасения ослабления экономической активности.

Brent WTI ОПЕК Минэнерго США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС запросила производителей сырого молока о цепочках сбыта и ценах

В России в январе безработица выросла впервые с декабря 2023 года

В России в январе безработица выросла впервые с декабря 2023 года

Минэкономразвития заявило о замедлении роста ВВП РФ в январе до 3% с 4,5%

Годовая инфляция в России на 24 февраля ускорилась до 10,15%

Разлив мазута в Керченском проливе

Снижение бронирования туров Анапы к 2024 году достигает 60-70%

Снижение бронирования туров Анапы к 2024 году достигает 60-70%

Британский регулятор не выявил угроз в партнерстве Microsoft и OpenAI

ЦБ готов выступить "единым окном" в обмене данными с операторами для борьбы с мошенниками

ЦБ готов выступить "единым окном" в обмене данными с операторами для борьбы с мошенниками

ЦБ обсуждает лимит банковских карт на одного человека для борьбы с дропперством

ФАС проанализирует цены на Lada после жалобы ассоциации таксистов

ФАС проанализирует цены на Lada после жалобы ассоциации таксистов
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе354 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5951 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });