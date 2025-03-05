Цены на нефть теряют более 3%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются больше чем на 3% на ожиданиях ослабления глобального спроса при увеличении предложения. Падение ускорилось после публикации еженедельного доклада Министерства энергетики США, показавшего увеличение запасов нефти в стране.

К 19:10 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,28 (3,21%) до $68,76 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $2,62 (3,84%), до $65,64 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,614 млн баррелей - до 433,775 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал увеличение запасов на 900 тысяч баррелей, по данным Trading Economics.

Официальные данные существенно расходятся с оценками Американского института нефти, который ранее сообщил о снижении запасов нефти в США на 1,46 млн баррелей.

Общая картина для нефтяного рынка "становится медвежьей", отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, которого цитирует MarketWatch.

"Давление, связанное как с ожидаемым наращиванием добычи ОПЕК+, так и с неопределенностью траектории роста США, вероятно, будет определять направление цен на нефть в ближайшие недели", - говорит эксперт.

Ранее на этой неделе страны ОПЕК+ подтвердили планы постепенного сворачивания действовавших ранее добровольных ограничений на добычу нефти. Между тем, торговые войны, инициированные президентом США Дональдом Трампом, усиливают опасения ослабления экономической активности.