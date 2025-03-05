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Минэнерго США на 3 года продлило лицензию Golden Pass LNG на экспорт СПГ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Министр энергетики США Крис Райт утвердил разрешение на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) для проекта Golden Pass LNG Terminal, это даст проекту дополнительное, сообщило Минэнерго.

Bloomberg напоминает, что в августе 2024 года оператор проекта запросил о продлении крайнего срока ввода терминала в эксплуатацию до 30 ноября 2029 года. Ранее в соответствии с лицензией Golden Pass должен был начать работу к 30 ноября 2026 года.

Минэнерго отметило, что Golden Pass (на 70% принадлежит катарской госкомпании QatarEnergy и на 30% американской ExxonMobil) должен начать экспорт в конце 2025 года. Завод на 18 млн т СПГ в год, стоимость которого оценивается в $10 млрд, сейчас строится в Техасе.

В начале августа финансовый директор Exxon Кэти Микеллс заявила, что запуск завода отложен на полгода - до конца 2025 года, после того, как лидирующий подрядчик проекта Zachry Holdings Inc. объявил о банкротстве.

Аналитики Wood Mackenzie оценивали, новая шестимесячная задержка запуска Golden Pass LNG Terminal LLC в Техасе приведет к значительному сокращению поставок СПГ на рынок в период интенсивного роста нового предложения, сместив всплеск с 2026 на 2027 год и окажет влияние как на мировой, так и на североамериканский газовый рынок.

Кроме переноса оценки запуска 1-й очереди завода с июня на декабрь 2025 года аналитики WoodMack перенесли сроки начала экспорта со 2-й очереди с декабря 2025 года на июнь 2026 года, 3-й очереди - с июня на декабрь 2026 года.

По расчетам аналитиков, эта задержка сократит прогнозируемый рост поставок на 2,3 млн тонн и 5,2 млн тонн в год в 2025 и 2026 годах соответственно.

Минэнерго США СПГ Техас QatarEnergy Golden Pass LNG Кэти Микеллс
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