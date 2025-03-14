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Bloomberg отметил "бесшумное" усиление санкций США против России

Американские власти дали истечь лицензии на расчеты в энергетике через санкционные банки

Bloomberg отметил "бесшумное" усиление санкций США против России
Фото: АР/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - США "бесшумно" усилили антироссийский санкционный режим: не вводя новых ограничений и не делая публичных заявлений, американские власти дали истечь лицензии на транзакции в сфере энергетики с подсанкционными банками из России, сообщает Bloomberg.

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Эта лицензия (General License 8, GL8) распространялась на Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Альфа-банк, Совкомбанк, банк "Зенит", банк "Санкт-Петербург", а также НКЦ и Банк России. Она неоднократно продлевалась, и 30 октября 2024 года OFAC пролонгировал ее на очередные полгода - до 30 апреля 2025 года. Однако январским санкционным пакетом, "прощальным" для администрации Джо Байдена и сосредоточенном как раз на энергетике, срок действия лицензии был сокращен - до 12 марта. Этот шаг призван "дополнительно сократить" возможность получения Россией доходов от энергетического сектора, сообщал тогда Минфин США.

Отдельных заявлений об истечении лицензии не было, но представитель Минфина подтвердил Reuters, что она прекратила действие.

Прикладное значение этого шага не вполне ясно: многие покупатели российских энергоресурсов уже могли адаптироваться к ограничениям, включая ожидавшееся истечение американской лицензии, отмечает Bloomberg.

"Это однозначно ужесточение, но вопрос в том, насколько это влияет на поступление выручки или объем торговли нефтью. Какая часть потока в реальности шла через этот канал (с использованием лицензии GL8 - ИФ) - совершенно не ясно", - сказал агентству Дэниэл Таннебаум, бывший сотрудник Минфина США и партнер Oliver Wyman.

OFAC Джо Байден Минфин США Дональд Трамп
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