Чистая прибыль "Юнипро" по РСБУ в I полугодии снизилась до 20,68 млрд рублей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по РСБУ в I полугодии 2025 года снизилась на 5,1% в годовом исчислении, до 20,68 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка составила 67,47 млрд рублей (+3%).

Себестоимость продаж увеличилась на 15,9%, до 49,95 млрд рублей.

Прибыль от продаж сократилась на 21,8%, до 17,53 млрд рублей.

"Юнипро" в России принадлежит пять ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Немецкий энергохолдинг Uniper владеет 83,73% акций компании (с апреля 2023 года находятся под управлением Росимущества). В Uniper весной 2024 года заявили, что с конца 2022 года фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом.