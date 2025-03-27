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ЦБ включил "дочку" Avito в реестр операторов финансовых платформ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - АО "Авито Финанс", которое является подразделением Avito по развитию финансовых сервисов, включено Банком России в реестр операторов финансовых платформ, сообщил регулятор.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу Avito.

Юрлицо АО "Авито Финанс" учреждено в октябре 2024 года и является 100-процентной дочерней компанией ООО "Кех Екоммерц" (основное операционное лицо Avito).

Тогда в Avito рассказывали, что бизнес-модель компании предполагает нативное встраивание финансовых сервисов в платформу, компания планирует и дальнейшее расширение пула доступных финуслуг. При этом в Avito подчеркивали, что в ее планы не входит создание собственного банка.

Знакомый с планами компании источник "Интерфакса" рассказывал осенью 2024 года, что "с большой долей вероятности" "Авито Финанс" будет получать лицензию оператора финансовых платформ - она позволяет предоставлять разнообразные финуслуги без необходимости становиться банковской структурой.

Финансовые платформы - электронные площадки, где можно круглосуточно приобретать финансовые продукты от разных финансовых организаций в онлайн-режиме.

Avito Кех Екоммерц Авито Финанс Банк России
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