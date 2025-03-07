Brent подорожала до $70,67 за баррель

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти уверенно растут днем в пятницу, но скорее всего завершат неделю с потерями на фоне неопределенности перспектив международной торговли и ожиданий увеличения добычи нефти странами ОПЕК+.

К 14:11 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,21 (1,74%) до $70,67 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,14 (1,66%), до $67,46 за баррель.

С начала недели контракты на Brent и WTI потеряли более 3%.

Давление на нефтяные цены последнее время оказывают опасения, что агрессивная внешнеторговая политика президента США Дональда Трампа может привести к глобальной торговой войне и негативно отразиться на мировом спросе на топливо, пишет MarketWatch.

6 марта Трамп подписал указ, которым освободил мексиканские и канадские товары, подпадающие под действие соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), от 25-процентных пошлин до 2 апреля. Ранее он объявил об отсрочке введения тарифов на импорт автомобилей.

Готовность Трампа идти на уступки ключевым торговым партнерам отчасти нивелировала обеспокоенность, связанную с замедлением роста мировых экономик из-за эскалации торговых войн, однако повышенная неопределенность перспектив международной торговли негативно влияет на настроения рынка, пишет Trading Economics.

Ранее на этой неделе ОПЕК+ подтвердила свои планы начать постепенное увеличение добычи в апреле, тогда как многие аналитики надеялись, что рост предложения вновь будет отложен.

Некоторую поддержку котировкам оказывают заявления министра финансов США Скотта Бессента о готовности Штатов к ужесточению санкций в отношении российской энергетики и нефтяного экспорта Ирана. Санкции против России "будут применяться эксплицитно и настойчиво для немедленного достижения максимального эффекта", сказал он, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка 6 марта, имея в виду цели США по урегулированию российско-украинского конфликта.

Министр также заявил, что США намерены "закрыть" нефтяной сектор Ирана, добавив, что "разорение" этой страны ознаменует "начало обновленной санкционной политики".

Жесткие заявления в отношении Ирана прозвучали на фоне увеличения поставок нефти из республики в Китай.

"В последние недели экспорт нефти из Ирана резко возрос, и президент Трамп, в отличие от предыдущей администрации, рассматривает способы ограничения торговли иранской нефтью", - пишет сырьевой аналитик Price Futures Group Фил Флинн. "Поставки из Ирана в Китай возросли до 1,4 млн баррелей в сутки в период с 1 по 20 февраля после падения до двухлетнего минимума ниже 800 тыс. баррелей в сутки в январе", - отмечает эксперт со ссылкой на данные Vortexa.