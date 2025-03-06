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Thyssenkrupp сократит штат автоподразделения на 1,8 тыс. рабочих мест

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Германская промышленная группа Thyssenkrupp планирует сократить около 1,8 тыс. рабочих мест в подразделении автомобильных технологий (Automotive Technology), продажи и заказы которого снизились в четвертом квартале, сообщает The Wall Street Journal.

Пакет мер Thyssenkrupp направлен на снижение затрат более чем на 150 млн евро. В него входит также временная заморозка найма в данном подразделении. На конец сентября в Auto Tech работало около 31,6 тыс. сотрудников.

Этот шаг был предпринят на фоне слабых перспектив автомобильной промышленности, объемы производства которой упали до исторических минимумов, заявил в четверг главный исполнительный директор Automotive Technology Фолькмар Динштуль.

"В результате многочисленные производители и поставщики оригинального оборудования в последние месяцы объявили о масштабных мерах реструктуризации. Мы не можем избежать этого давления рынка", - сказал он, добавив, что обсуждения новых импортных пошлин создают дополнительную неопределенность.

Другие меры, принимаемые Thyssenkrupp, включают сокращение инвестиций и усилия по оптимизации управления запасами.

В конце прошлого года группа заявляла, что столкнулась со значительно более слабым спросом со стороны ключевых для нее отраслей, включая автомобильный сектор. Thyssenkrupp уже запланировала сокращение около 400 рабочих мест в Германии в подразделении по производству кузовов для автомобилей, а также 11 тыс. в сталелитейном бизнесе.

По данным, указанным в последнем годовом отчете, в целом в Thyssenkrupp работает 98,12 тыс. человек.

В феврале группа сообщила, что прогнозирует в текущем фингоду, который начался в октябре 2024 года, снижение выручки на величину до 3%, хотя ранее ожидала рост до 3%. При этом она подтвердила прогноз чистой прибыли в диапазоне 100-500 млн евро, скорректированной EBIT - 0,6-1 млрд евро.

Заказы Automotive Technology в первом финквартале (октябрь-декабрь) снизились на 12%, продажи - на 10%. Скорректированная EBIT подразделения упала на 75% - до 12 млн евро.

Цена акций Thyssenkrupp растет на 6,5% в ходе торгов в четверг. Рыночная стоимость группы за последние три месяца взлетела почти в 2,5 раза (на 146%), в то время как фондовый индекс DAX прибавил чуть более 15%.


Германия Thyssenkrupp
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