Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $69,51 за баррель

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо меняются утром в пятницу и остаются у полугодовых минимумов на фоне тревог за мировую экономику и в ожидании увеличения предложения со стороны ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 по московскому времени составляет $69,51 за баррель, что на 5 центов выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты выросли в цене на 16 центов, до $69,46 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1 цент, до $66,37 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 5 центов, до $66,36 за баррель.

Накануне обе марки прервали серию снижений, длившуюся четыре сессии подряд, и в результате которой днем ранее их котировки падали до минимумов с 10 сентября прошлого года. Недельное падение может стать худшим с октября.

На нефть давят опасения, что агрессивная внешнеторговая политика президента США Дональда Трампа может привести к глобальной торговой войне и негативно отразиться на мировом спросе на топливо, пишет MarketWatch.

Кроме того, ранее на этой неделе ОПЕК+ подтвердила свои планы начать постепенное увеличение добычи в апреле, тогда как многие аналитики надеялись, что рост предложения вновь будет отложен.

"Недавнее подтверждение ОПЕК+, что она намерена придерживаться своих планов по постепенному увеличению добычи нефти с апреля, совпало с сохраняющимися признаками ослабления мирового спроса на нефть, - отметила экономист Capital Economics Лили Миллард. - ОПЕК+ имеет достаточно пространства для маневра, чтобы изменить свое решение в будущем, но понижательные риски для нашего и без того слабого прогноза цен на нефть на конец 2026 года усиливаются".