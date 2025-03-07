Insignia Financial получила улучшенные предложения от CC Capital и от Bain Capital

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Австралийский поставщик финансовых услуг Insignia Financial получил улучшенные предложения о своей покупке со стороны как CC Capital Partners, так и Bain Capital.

И одна, и другая американские инвестфирмы готовы купить акции Insignia по цене 5 австралийских долларов ($3,17), сообщила Insignia. Ранее обе инвестфирмы предлагали по 4,6 доллара за акцию.

Новая цена на 63% превышает стоимость акций Insignia на закрытие торгов 11 декабря, когда Bain сделала первое предложение о покупке.

"После тщательного рассмотрения совет директоров определил условия каждого предложения как привлекательные для акционеров Insignia Financial, - говорится в сообщении. - Совет директоров предоставит обеим сторонам доступ к due diligence (оценка финансового состояния и перспектив бизнеса - ИФ), которая, как ожидается, будет завершена в течение 6 недель".

Улучшенное предложение от CC Capital и Bain оценивает Insignia примерно в 3,34 млрд долларов ($2,12 млрд).

За последние три месяца капитализация Insignia взлетела на 52% до 2,85 млрд австралийских долларов.