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Bain Capital отказалась от покупки австралийской финкомпании Insignia

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Американская инвестфирма Bain Capital отказалась от потенциальной сделки по поглощению австралийского поставщика финансовых услуг Insignia Financial за 3,34 млрд австралийских долларов ($2,2 млрд), сославшись на неопределенность из-за нестабильности на мировых рынках.

Таким образом, единственным претендентом на покупку Insignia осталась другая американская инвестфирма - CC Capital Partners.

"Bain сообщила Insignia Financial, что в настоящее время не сможет сделать обязывающее предложение о покупке компании из-за макроэкономической неопределенности, вызванной волатильностью на мировых рынках капитала", - говорится в опубликованном в среду сообщении австралийской компании.

Insignia продолжает вести переговоры с CC Capital, и последняя работает над тем, чтобы сделать окончательное предложение о покупке в течение ближайших недель.

В марте CC Capital Partners и Bain Capital повысили свои предложения о покупке Insignia до 5 австралийских долларов с 4,6 доллара за акцию. При этом третий потенциальный покупатель - Brookfield - не стал увеличивать сумму. Улучшенное предложение от CC Capital и Bain оценивало Insignia примерно в 3,34 млрд долларов.

Котировки акций Insignia в среду рухнули более чем на 15% до 3,39 доллара. Рыночная стоимость компании за последний год взлетела почти на 47% (до 2,7 млрд долларов), тогда как фондовый индекс S&P/ASX 200 прибавил менее 7%.

Bain Capital Insignia Financial CC Capital Partners США Австралия
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