ФАО назвало снижение экспорта пшеницы из РФ одной из причин роста мировых цен в феврале

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Снижение экспорта пшеницы из РФ в этом сезоне (июль 2024 - июнь 2025 гг.) стало одной из причин роста цен на мировом рынке, который был зафиксирован в феврале, считают эксперты ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Как сообщается в ежемесячном обзоре ФАО, индекс цен на зерновые в феврале по сравнению с январем вырос на 0,7%, но остался на 1,1% ниже уровня февраля 2024 года.

По сравнению с январем выросли экспортные цены на пшеницу, что обусловлено сокращением предложения на внутреннем рынке РФ. "Это привело к ограничению объемов экспорта и переходу к другим поставщикам, что стало дополнительным фактором роста мировых цен, - говорится в обзоре. - Еще одним фактором роста цен стала обеспокоенность в связи с неблагоприятными условиями для развития сельхозкультур в некоторых районах Европы, России и США".

По данным аналитического центра "Русагротранса", РФ в феврале экспортировала 1,9 млн тонн пшеницы (с учетом стран ЕАЭС), что стало минимальным показателем для этого месяца за последние пять лет. По прогнозу аналитиков, в марте экспорт, скорее всего, будет на уровне 1,5-1,7 млн тонн. Это самый низкий показатель с марта 2021 года (1,02 млн тонн).

В целом экспорт зерна в минувшем месяце, по данным Российского зернового союза, в феврале составил 2 млн 289 тыс. тонн, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный месяц 2024 года.